Em minidesfile de carnaval, Sabrina Sato distribui rosas ao público: 'De calhambeque'

Sempre surpreendendo, Sabrina Sato, de 42, chegou ao minidesfile das escolas de samba do Rio, na madrugada deste domingo (3), com plumas vermelhas, em cima de um calhambeque e distribuindo rosas vermelhas para o público presente na Cidade do Samba, bem estilo Roberto Carlos.

"Minha criança interior é tão sonhadora, é tanto sonho que ela tem para realizar que vou distribuir rosas vermelhas, como eu sempre faço nos nossos desfiles", falou ela rapidamente com a imprensa enquanto a bateria da Vila Isabel já dava o tom do desfile.

A mais cobiçada das rainhas era só sorrisos, beijos e fotos e não deixou de atender a ninguém. Musa da escola, a cantora Gabi Martins também marcou presença no minidesfile. A Vila Isabel esse ano reedita o samba-enredo de Martinho da Vila "Gbala Viagem ao Templo da Criação", de 1993, dessa vez pelas mãos do carnavalesco Paulo Barros. Confira: