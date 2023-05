Ex-namorado de Glória Maria é flagrado aos beijos com apresentador no Rio

O ator Bernardo Langlott, ex-namorado da apresentadora Gloria Maria, foi flagrado aos beijos com o apresentador Israel Cassol na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste sábado (27).

Langlott e Cassol aproveitaram a tarde ensolarada para curtir juntos as belezas naturais do Rio. Os dois foram clicados aos beijos, trocando carícias e andando de mãos dadas.



Nos stories de seu perfil no Instagram, Israel postou vídeos ao lado de Bernardo. O apresentador disse ter encontrado o ator na praia e se referiu a ele como "amigo".

"Vim por causa de você", disse Bernardo, ressaltando que foi à praia especialmente para encontrar Israel.

Bernardo Langlott se relacionou com Glória Maria em 2008. Os dois se conheceram no Baile de Copacabana e engataram um relacionamento. A apresentadora nunca falou publicamente sobre o assunto. Ela morreu em fevereiro de 2023, aos 73 anos, em decorrência de um câncer no cérebro.

Israel Cassol, por sua vez, foi o primeiro brasileiro a posar para a Playboy e é muso do Carnaval. No desfile deste ano, ele desfalcou a Colorado do Brás, agremiação paulista, para cuidar do marido, Rupert G, que foi diagnosticado com câncer.