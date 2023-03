Felipe Titto diz que salÃ¡rio como ator nÃ£o paga uma parcela de sua mansÃ£o

Felipe Titto participou recentemente do podcast “Podpah” e, em entrevista, afirmou que o salário que recebe como ator não paga uma parcela da mansão onde vive atualmente em São Paulo.

“Sabia que na hora em que eu começasse a falar da minha vida corporativa, dos números que rolam ali, isso iria engolir meu lado artístico, e basicamente foi isso que aconteceu. Mas eu brigo para isso não morrer, tanto é que estou cogitando fazer uma novela agora”, comentou o ator e empresário de 36 anos.

“Estou com um pouco de medo de me ausentar das minhas operações por oito, nove meses, que é o tempo que dura uma novela, mas também em questão de posicionamento é bom. Eu gosto do ‘bagulho’ [atuar], [mas] hoje seria por hobby. Financeiramente, esquece. Não é uma conta que fecha. Se eu botar o meu salário de ator, não fecha a parcela da minha casa”, acrescentou Titto, que nos últimos anos mergulhou a fundo no universo dos negócios.



Pelas redes sociais, é possível ter uma pequena ideia da casa do ator. Em uma das publicações, há um lago do lado externo casa que dá acesso para uma grande e envidraçada sauna à vapor.