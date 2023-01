FIC segue com inscrições abertas para apresentação de projetos culturais

Seguem abertas as inscrições para apresentação de projetos culturais ao FIC/MS (Fundo de Investimento Culturais de MS). Neste ano serão destinados R$ 8 milhões do Governo do Estado para financiar os projetos, que precisam ter no máximo o valor de R$ 250 mil para cada um.

As inscrições começaram no dia 12 de dezembro e seguem até 17 de fevereiro. Os interessados precisam se inscrever pelo site da Fundação de Cultura. Lá eles vão preencher um formulário padrão e devem atender a todos os requisitos para serem aprovados.

O objetivo do FIC é contemplar e apoiar a produção cultural do Mato Grosso do Sul, fomentando assim a criação e a difusão da produção artística em sua diversidade de manifestações. Assim se busca ampliar o acesso a formação de novos públicos em todas as regiões do Estado.

Podem participar pessoas físicas com atuação efetiva na área cultural, ou jurídicas de direito público ou privado, sem fins lucrativos. O valor máximo de financiamento de cada projeto é R$ 250 mil. Caso a proposta tenha valor superior, o proponente tem que comprovar que possui outras fontes (financiamento) para complementar as atividades.

Após o período de inscrições, os projetos habilitados serão divulgados no dia 06 de abril. Os recursos devem ser apresentados de 10 a 14 de abril. Já o resultado final da seleção está previsto para 5 de maio. Os projetos serão executados a partir de outubro deste ano.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de Mato Grosso do Sul

Foto Capa: Edemir Rodrigues/Arquivo (Sede da Fundação de Cultura)