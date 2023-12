Filho de Marília Mendonça comemora aniversário na escola: 'Meu pitico'

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça (1995-2021), compartilhou nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (8), detalhes da festa antecipada de aniversário do sobrinho, Léo (filho da cantora com o cantor Murilo Huff) na escola. "Primeiro parabéns na escolinha. Meu pitico", escreveu o tio coruja na legenda. O menino só completa quatro anos no dia 16 de dezembro.