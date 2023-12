Gabi Luthai e Teo Teló, anunciam gravidez do primeiro filho do casal: 'sonhamos muito'

Gabi Luthai, de 30 anos, está grávida de Teo Teló, irmão do cantor sertanejo Michel Teló. Esse é o primeiro filho do casal, que subiu ao altar em setembro de 2022, mas está junto desde 2013. A notícia foi dada pela própria influenciadora, que publicou, nesta sexta-feira (1º), um vídeo ao lado do marido.