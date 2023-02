Gabriel raspa a cabeça após se salvar do paredão

Gabriel Santana competiu a preferência do público com Tina e Cezar Black. Antes do resultado, ele prometeu que, se voltasse da berlinda, rasparia a cabeça. E foi o que fez. Assim que os participantes choraram a saída da sister, o ator seguiu para a mudança do visual.



Logo na madrugada desta quarta-feira, 6 de fevereiro, com a ajuda de Cristian, o brother apareceu com o novo visual. Cristian o ajudou a cortar a parte de cima das madeixas, mas os dois não conseguiram terminar, porque estavam sem a máquina para fazer tudo.

Enquanto os membros do quarto Deserto se digladiavam em uma discussão que não teve começo, meio, nem fim, Fred e Paula chegaram para mostrar o resultado. Fazendo mistério, o ator entrou no quarto, arrancando risos de espanto dos participantes.