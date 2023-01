Gabriel revela sobre desistência do programa, após esporro de Tadeu e ser exposto como agressivo

Após receberem uma bronca ao vivo do Tadeu Schmidt no BBB23, Gabriel Tavares usou o Raio-X do programa para desabafar sobre o alerta do apresentador. Na manhã desta segunda-feira, o modelo se desculpou com o público e com a família de Bruna Griphao por ter tido um comportamento agressivo.



“Queria me desculpar principalmente com a Bruna, família da Bruna, minha mãe, minhas irmãs e meu pai que não me deu essa educação, e todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Falei uma coisa terrível”, disse o participante do reality ao usar uma camisa branca.



“Essa não é minha índole. Só não vou sair daqui, porque eu falei essa parada aqui, e nem de brincadeira se fala isso para mulher nenhuma, nem pessoa nenhuma”, discursou Gabriel, referente a fala que iria dar uma cotovelada na boca de Bruna, destacada por Tadeu ao vivo.



“Vou me provar aqui dentro para que vocês aí fora consigam entender que eu falhei, errei e não sou moleque, por mais que pareça. Falei uma coisa terrível, que não se fala em lugar nenhum”, finalizou o participante do reality.

Bruna Griphao também foi ao confessionário usar o Raio-X e aproveitou para se desculpar com a família por ter se colocado em uma posição que pode não ter agradado os pais. “As percepções vão mudando toda hora. Uma coisa pode ser enorme, estou tentando entender, escutar e melhorar”, afirmou ela.



Outros participantes também comentaram sobre as falas de Tadeu durate o Raio-X. A sistes Larissa Santos aproveitou para se desculpar por ter percebido algumas coisas, mas não ter falado nada sobre. “Foi um clima muito pesado, me sinto culpada. É o momento de repensar, eu vou estar com a minha amiga independentemente de qualquer coisa”, prometeu.