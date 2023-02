Gravada em MS, novela 'Terra e Paixão' será a 3ª mais longa do século

A próxima novela do horário das 21h da TV Globo terá 9 meses de duração e se chamará Terra e Paixão — o nome anterior sugerido era Terra Vermelha, mas o título já pertencia a um livro escrito no Brasil. A trama escrita por Walcyr Carrasco é ambientada em Mato Grosso do Sul e conta com a direção artística de Luiz Henrique Rios. Serão 221 capítulos, se tornando a 3ª mais longa novela escrita por Carrasco à emissora carioca no século XXI.

Equipes de filmagem e o elenco estão em MS desde 25 de janeiro de 2023, filmando na Fazenda Annalu, nos arredores de Deodápolis, município há 1h40 de distância da Grande Dourados.

Na 4ª.feira (15.fev.23), foi divulgada a 1ª foto oficial do trio de protagonistas de Terra e Paixão: Caio (Cauã Reymond), Aline (Bárbara Reis) e Daniel (Johnny Massaro) — Imagem da capa.

Segundo adiantado por veículo de imprensa, na trama, Aline é uma professora que vira produtora rural após o assassinato do marido. Ela se envolve num trio amoroso com Caio e Daniel, dois irmãos que se amam, mas que estão no centro de uma disputa por herança e sucessão na abastada família do produtor rural Antônio La Selva (Tony Ramos), que tem como principal incentivadora Irene (Glória Pires), sua segunda esposa. Ao perceberem a força da jovem, os dois se apaixonam perdidamente por Aline, sem que saibam que se trata da mesma pessoa.

A novela se passa na fictícia Nova Primavera. O pano de fundo da história de amor serão as grandes plantações, repletas de modernidade e tecnologia.

São co-escritores da obra: Márcio Haiduck, Vinícius Vianna, Nelson Nadotti e Cleissa Regina. A direção geral é de João Paulo Jabur e direção de Tande Bressane, Jeferson De, Joana Clark, Felipe Herzog e Juliana Vicente. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim e a produção é de Raphael Cavaco e Mauricio Quaresma.

A previsão atual é que Terra e Paixão chegue às telinhas no dia 8 de maio. Ela substituirá a novela "Travessia", que foi reduzida para 161 capítulos, em razão da baixa audiência. A trama de Glória Perez se despede da TV no dia 5 de maio, 15 dias antes da data prevista para chegar ao fim.

Veja no TeatrineTV a lista de novelas mais longas deste século e do século XX. Clique AQUI.