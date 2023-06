Harry e Meghan estão divorciados e vivendo em casas separadas

Ao que tudo indica, Príncipe Harry e Meghan Markle não são mais um casal. De acordo com o jornal português Flash!, o casal vive um casamento de fachada e ensaia para tornar o divórcio público.

Segundo a publicação, Harry e Meghan repetem a história de Lady Di, que enfrentou muitos problemas após se divorciar do agora Rei Charles III.

A especialista Angela Levin contou que o casal não mora mais junto e já está definindo os termos da separação. Segundo ela, Harry está em um quarto de hotel por tempo indeterminado.

Além disso, a biógrafa afirmou que Meghan pretende fazer um inferno na vida do ex-marido pela custódia dos filhos Archie, de quatro anos, e Lilibet, de um.

POPULARIDADE

Ao que tudo indica, Príncipe Harry e Meghan Markle estão cada vez mais populares nos Estados Unidos e o motivo para isso provavelmente é o trabalho de caridade desenvolvido pelos Duques de Sussex.

A Duquesa, inclusive, é uma das candidatas a receber o prêmio “Woman Of Vision de 2023” por sua defesa aos direitos das mulheres. E recentemente, o casal se reuniu com alguns estudantes para discutir maneiras de amenizar o sentimento de insegurança entre os jovens.

“Harry e Meghan são muito mais populares na América porque são um casal muito moderno e lidam com questões modernas. Ambos estão envolvidos em questões que realmente importam, mas Harry, em particular, presta muita atenção aos cuidados de ex-militares que sofreram vários estresses”, disse Clive Irving, autor de “The Last Queen”.

Além disso, a Revista NewsWeek entrevistou 1.500 eleitores registrados nos Estados Unidos e 39% responderam com menções favoráveis ao casal, um aumento de 18 pontos em relação aos número divulgados em fevereiro.