Hebe Camargo ganha homenagem do filho no dia em que completaria 94 anos

Se viva, Hebe Camargo completaria neste dia 8 de março, 94 anos. A data também celebra o Dia Internacional da Mulher. Em sua rede social, Marcello Camargo, filho da apresentadora, a homenageou.



“Hoje é seu dia, rainha da minha vida e representando todas as mulheres do Brasil! Parabéns! Te amo!”, escreve ele, junto a uma foto da comunicadora.

Em tempo, vale lembrar que Marcello é responsável por cuidar do acervo da mãe após a morte do primo, Claudio Pessutti, em 2021, vítima da Covid-19. Marcello é o único herdeiro da apresentadora, embora já tenha admitido levar uma vida simples, sem luxos ou qualquer ostentação. Em 2022, em entrevista à youtuber Joanna Maria, ele negou que Hebe teria deixado a ele uma fortuna de R$ 60 milhões.

Hebe Camargo morreu na madrugada do dia 29 de setembro de 2012. Ela teve uma parada cardíaca em sua casa, no Morumbi, zona sul de São Paulo. A apresentadora lutava contra um câncer no peritônio, diagnosticado em janeiro 2010.