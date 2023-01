Horóscopo de quarta-feira 11 de janeiro de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Os limites que separam o amor da amizade mais pura estão confusos. Você sentirá que aquela pessoa que faz parte do seu círculo íntimo desperta um frio na barriga e que de certa forma...

Dinheiro & Trabalho: Sua maneira de assumir responsabilidades no trabalho é extrema e mesmo que não lhe corresponda, pode se sobrecarregar com questões que não são de sua competência. É comum você sentir que tem...Continue lendo o signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Poderá começar a viver um lindo relacionamento amoroso graças às configurações astrais que lhe dão uma maior compreensão das necessidades da outra pessoa. Assim, compartilhará...

Dinheiro & Trabalho: Na sua vida profissional, agora há muita estabilidade em tudo o que se relaciona com ela. Com sua boa energia astral poderá obter a estabilidade que você sonha, desde que se mantenha focado e faça...Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você será o protagonista de um belo encontro. Vai descobrir por si mesmo se vale a pena investir seu tempo com aquela pessoa à sua frente, o brilho de seus olhos lhe dará a resposta...

Dinheiro & Trabalho: O principal tema de este dia será como ganhar mais dinheiro, como fazê-lo de forma mais rápida e com menos esforço. A resposta é muito simples, mas exigirá um grande esforço: você deve manter-se...Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: O romantismo o invade e será o seu coração que dirigirá cada um de seus passos. Talvez viva o seu amor e o expresse com total liberdade. A pessoa que gosta apreciará seus gestos e sua...

Dinheiro & Trabalho: No plano financeiro novas oportunidades vão surgir, você deslumbrará seus colegas com suas decisões sábias. Acordos comerciais muito convenientes ou mudanças com grande lucro podem ser finalizados. Viver...Continue lendo o signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você ficará motivado para iniciar conversas, mesmo que triviais, com a pessoa pela qual é apaixonado. Seu bom humor às vezes sairá com uma piada inofensiva e os sorrisos serão pequenos...

Dinheiro & Trabalho: No que se refere ao seu trabalho, este não é apenas uma forma de ganhar dinheiro e gerar bens. Além disso, e acima de tudo, é uma forma de forjar seu caráter e fortalecer suas habilidades e sua mente. Então...Continue lendo o signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você terá diante de si um clima romântico muto bom com a pessoa que gosta, o que o ajudará a passar ótimos momentos junto dela. Será um dia bom para poder expressar melhor seus...

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional este ciclo ficará marcado na sua memória como o primeiro da sua independência financeira. Você finalmente encontrará o ímpeto e o caminho de que precisa para chegar ao topo e sua...Continue lendo o signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Haverá uma evolução positiva do amor. A intensidade, o desejo e a paixão certamente serão importantes hoje. Seus sentimentos serão facilmente expressos, entretanto, não force sua...

Dinheiro & Trabalho: Há algo em seu talento e em sua maneira de fazer as coisas que traz um plus na sua maneira de trabalhar e que ninguém mais pode oferecer. Essa maneira excepcional de fazer as coisas é e será a base do...Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor vai tirar seus pés do chão e o levará a vibrar com alegria infinita seus desejos de começar um relacionamento amoroso com essa pessoa. A harmonia entre vocês e um banho de...

Dinheiro & Trabalho: Você terá o controle de sua vida, por isso é importante que comece a ver bem o que está fazendo de errado e no que está acertando, só então poderá continuar avançando o mais livre de erros com...Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Terá a oportunidade de estabelecer um novo relacionamento com alguém conhecido e que terá boas chances de sucesso. Será beneficiado quando confessar o que sente por essa pessoa...

Dinheiro & Trabalho: A vida não espera por quem não tem a capacidade de ter paciência para o que deseja obter, entretanto você deve se esforçar para atingir os objetivos que se propôs a si mesmo, nem sempre pode estar dependendo...Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No campo sentimental, o primeiro beijo pode ser um sinal definitivo de algo. Não espere mais. É hora de tomar a iniciativa. Você gosta dessa pessoa e ela gosta de você, e os dois...

Dinheiro & Trabalho: Uma pessoa importante está procurando alguém como você para trabalhar com ele, pode lhe fazer uma oferta neste dia, não a rejeite. Pode até ser uma opção com um salário muito bom, melhor do...Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Aos olhos daquela pessoa pela qual está interessado, você é o que faz. Todo amor se constrói com palavras e carícias, mas sobretudo com ações. Essas ações são o solo fértil onde nasce...

Dinheiro & Trabalho: Você passará por algumas mudanças, mas não as ignore, visto que essas transformações são algo muito positivo, e que o ajudarão muito a avançar em assuntos de seu dinheiro que realmente precisam acontecer... Continue lendo o signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Um momento muito bonito entre você e alguém que gosta pode acontecer, mas só se focar nisso, deixe de lado o aparelho celular e dê mais atenção a essa pessoa. Seu olhar vai lhe dizer...

Dinheiro & Trabalho: Vai precisar tomar algumas decisões importantes neste dia, pode querer delegar isso a outros, mas é você quem deve fazer isso, isso lhe dará mais caráter e fará de você uma figura de maior respeito pelos...Continue lendo o signo Peixes