Horóscopo de quinta-feira 9 de março de 2023

Amor: Atualmente pode estar sentindo uma força sobre-humana que nasce dentro de você e está relacionada com a pessoa pela qual é apaixonado. Afinal, quando se apaixona de verdade, é...

Neste momento vai se sentir muito bem com seu trabalho. Mesmo que se depare com uma avalanche de tarefas que o obrigarão a deixar alguns assuntos pessoais de lado. Afinal, deve saber...

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Nos assuntos sentimentais pode estar tendo em mente um futuro promissor ao lado de alguém que o atrai muito. Agora é impossível não usar essa força chamada amor para mudar seus...

No momento que você for capaz de resolver um problema que se repete continuamente o trabalho se tornará especialmente fácil. Apenas aceite este desafio como se fosse o definitivo e verá...

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Agora é o período certo para começar a procurar uma saída correta para certas intenções a nível sentimental. Pode se imaginar viajando pelo mundo ao lado dessa pessoa, mas...

Com seu trabalho torna-se necessária uma busca pelo equilíbrio entre dar e receber. Afinal, você é uma pessoa muito eficiente e responsável, embora, às vezes, surjam imprevistos. Será...

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: A previsão neste momento no campo do amor é de muita paz e harmonia. Além disso, as estrelas apontam que o período é bom para impulsionar algo sério com alguém que ama em segredo...

É muito importante que aproveite o tempo livre que tiver para descansar um pouco. Assim, nessa pequena pausa poderá refletir e ficar um pouco mais atento ao seu futuro. Não é fácil permanecer...

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Invista mais nesse alguém especial para começar a ver a luz ao lado dele. Portanto, pare de sonhar um relacionamento que só você é capaz de ver por enquanto. Ouse mais, mas não seja...

Todos os dias ao acordar, a primeira coisa que você deve valorizar e agradecer é o trabalho. Ainda mais que se supõe que essa alegria toda é por ter um lugar para onde ir. Um lugar onde...

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Desde que arrisque mais conseguirá vencer no campo do amor, conquistando o coração dessa pessoa que deseja ter como parceiro. Portanto, mostre-se realmente como você é e use bem...