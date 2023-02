Horóscopo de sábado 4 de fevereiro de 2023

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Para os nativos do seu signo os próximos dias são de glória. Ainda neste mês quanto mais tempo você ficar com alguém novo que vai ter a oportunidade de conhecer, mais você vai gostar...

Dinheiro & Trabalho: Você receberá uma excelente notícia via telefone ou e-mail que anunciará uma novidade. Você a vai receber de braços abertos. Portanto, seja receptivo a tudo o que acontece, às novas circunstâncias.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Para os dias que se aproximam há novidades. Uma observação discreta pode dar muitas respostas sobre o interesse da pessoa que gosta com relação à você. As reações dela podem surpreendê-lo...

Dinheiro & Trabalho : No seu local de trabalho você acaba com sucesso um mal-entendido com seus colegas de trabalho. Felizmente, sua presença será um fator de união e não de divisão.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Para você, uma aventura é possível. Alguém deve entrar em contato com você, de uma maneira surpreendente. Abra-se para qualquer tipo de sugestão que ela decidir propor nesse momento...

Dinheiro & Trabalho: Em relação à sua economia, começa um período bom porque um dinheiro entra. E com esse valor, você poderá resolver alguns problemas de liquidez. Existem vibrações em seu horóscopo que

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu carisma natural aumenta e onde quer que você vá causará um forte impacto. Se você for convidado para uma atividade, participe, mesmo que não tenha um parceiro, porque você...

Dinheiro & Trabalho: As perspectivas em seu trabalho são muito boas porque, finalmente, seus méritos serão reconhecidos e você estará seguro e estável em seu trabalho. Um período de ótimas iniciativas, você terá o ímpeto

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Começa uma etapa que será totalmente diferente dentro de sua realidade afetiva. Não se surpreenda se uma pessoa de repente mostrar sinais de interesse por você. Esta é a oportunidade...

Dinheiro & Trabalho: As mudanças são sempre boas porque trazem uma onda de renovação e para você este momento é útil, pois chega com dinheiro, fortuna e prosperidade em sua vida. As vantagens que o atual trânsito planetário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não se apresse para tomar uma decisão até que haja uma paisagem astral mais favorável para a tomada de resoluções de natureza sentimental. Tudo começa a clarear e aqueles...