Horóscopo de segunda-feira 15 de maio de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: É hora de deixar o passado para trás e olhar para o futuro com mais otimismo, visto que você pode sentir um desejo intenso de dar uma repaginada na sua vida amorosa. E com o impacto...

Dinheiro & Trabalho: Você terá contratos a assinar, documentos financeiros e aprovações a serem obtidas. Os esforços que você fizer acabarão valendo a pena. Embora tenha despesas suficientes para assumir, surpreendentemente...Continue lendo o signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Permita que sua alma o guie neste momento, tome decisões com base no que seu coração ditar e verá o quanto as coisas vão mudar. Confie na sua intuição, porque este é um momento...

Dinheiro & Trabalho: Quando se trata de dinheiro, você tende a ignorar sua intuição ao tomar uma decisão, e isso às vezes o leva ao caminho errado. Desta vez, assim que estiver diante de uma situação parecida, vá com...Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: O universo está lhe dizendo que agora é a hora de você estar pronto para um novo começo. Há grandes chances de você receber um elogio, uma mensagem, um convite ou um presente...

Dinheiro & Trabalho: Você estará em condições claras de ter em mãos as respostas para ir resolvendo alguns obstáculos nas finanças. Embora deva assumir o controle de sua vida, precisará deixar de lado alguns hábitos...Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Dê um passo mais ousado com quem irá logo conhecer e permita-se aproveitar a vida. Você está sempre esperando realizar seus desejos, sonhos e fazer mudanças que o deixem...

Dinheiro & Trabalho: Há uma configuração interessante se movendo no seu mundo financeiro. Com ela será mais fácil dar asas à sua imaginação com o dinheiro, e sobre o que gostaria de fazer através dele. São situações nessa...Continue lendo o signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você ficará mais confiante do que o normal, o que facilitará a aproximação com alguém em quem você ficará muito interessado. Portanto, não fique nessa de pensar muito, com receio...

Dinheiro & Trabalho: Você descobrirá que um familiar estará em condições de mexer muito com sua tranquilidade e bem-estar financeiro. Uma clara realização pessoal aparecerá em você por causa das perspectivas que você...Continue lendo o signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você sentirá que o Universo está aos seus pés, pois parece que todo o amor do mundo está vindo em sua direção. Você não se sentirá tão alegre em sua vida amorosa como há muito tempo...

Dinheiro & Trabalho: Você começará a experimentar algumas situações novas, que mostram uma forma diferente na maneira como os assuntos relacionados às finanças se conduzem, desde problemas que pareciam não...Continue lendo o signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Chegou a hora de dar um jeito para que as coisas de namoro aconteçam para valer. Agora você terá a oportunidade de realizar seus sonhos. Confie em si mesmo e aproveite o passeio...

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para tomar decisões que devem mexer positivamente com seus recursos financeiros, de mostrar uma maneira certa de lidar com pendências, por mais complexas que...Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Uma transformação pode acontecer, as próximas semanas são intensas, então prepare-se para sair do habitual nas coisas de romance e passar a desfrutar de uma bela jornada. Você dará...

Dinheiro & Trabalho: Os relacionamentos entre você e suas finanças estão de volta aos tempos de prosperidade. Forças poderosas desafiam você a sair de sua zona de pessimismo, se preparar para o novo e seguir em...Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Esta jornada será uma em que o Universo o ajudará a crescer muito com suas expectativas para ter um namoro com mais possibilidades de dar certo. Você perceberá que haverá...

Dinheiro & Trabalho: Você está no fim de um ciclo que leva junto um pouco de incertezas e no início de outro que traz os ventos da prosperidade para o seu signo. É um período em que seus sonhos se tornam mais atingíveis e...Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se abre uma fase em que você precisa prestar mais atenção no que começará a experimentar, com situações diferentes do comum. De repente, e devido a alguém novo em sua...

Dinheiro & Trabalho: Cuidado com assumir questões financeiras de forma exagerada. Embora a condição astral o leve a correr riscos com o dinheiro, procure trabalhar com mais inteligência ainda. De qualquer forma, a saúde de...Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você terá a chance de se encontrar com um possível novo amor, para seguir em frente com sua vida, sempre bem acompanhado. Esta é uma jornada perfeita para estabelecer conexões...

Dinheiro & Trabalho: No momento em que você está perseguindo algo, desejando um pouco da realização material que precisa para ter mais tranquilidade e condições melhores, terá o apoio que precisa, que pode vir na... Continue lendo o signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Diante de uma pessoa que irá conhecer e passar a conviver, você pode enfrentar alguns desafios, mas faça o que você sente que é melhor para você sem se importar com o que os outros...

Dinheiro & Trabalho: Sua situação financeira tem todas as chances de melhorar bastante, o que o distanciará dos aspectos menos agradáveis da vida. Você só precisa alterar o status em relação ao dinheiro, de se cuidar com...Continue lendo o signo Peixes