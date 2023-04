Horóscopo de sexta-feira 14 de abril de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Vênus vai lhe dar todas as ferramentas para ter sucesso no amor. Apenas terá que usar sua engenhosidade para escolher as palavras certas e segurança para escolher o momento certo...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Áries garante sua posição e... profissional que tanto esperava. Isso é fruto de seu esforço e dedicação ao trabalho, o que Atualmente você deve estar conquistando o merecido reconhecimento

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Com aquela pessoa que conheceu há poucos dias você tem muitas possibilidades de aprofundar o relacionamento. Tudo indica que a descoberta mútua e sem pressa lhe dará muitas...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Touro trabalho. Agora é um... começar fazendo mudanças internas que lhe permitam continuar progredindo em seu Se você deseja alcançar o grande futuro que tem pela frente, deve

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Neste momento, no campo sentimental você não vai parar até conseguir o que deseja. Se aquela pessoa de quem gosta cruzar seu caminho, vai usar todos os seus estratagemas e habilidades...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Gêmeos em sua capacidade de... reconhecidos para assim obter as recompensas que merece. Apenas deverá focar sua energia Ao seu redor tudo está pronto para que seu esforço e habilidades sejam

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Antes de mais nada, não perca mais tempo nos assuntos sentimentais. Diga logo a essa pessoa pela qual espera poder compartilhar seus sonhos, o interesse real que tem por ela. As primeiras...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Câncer não se esqueça que deve... tem todas as ferramentas para superá-los. Apenas deve atuar com confiança e firmeza, mas Mesmo vendo grandes desafios pela frente, tenha certeza de que você

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você quer conquistar a pessoa por quem se sente atraído emocionalmente, deve aprender a parar de pensar que você é o centro do universo. Descubra e entenda os interesses e...

Dinheiro & Trabalho: Continue lendo o signo Leão elevados para continuar... futuro profissional garantido. Agora você tem a missão de manter seu ânimo e concentração À primeira vista, pode ficar tranquilo com seu trabalho, pois tem o

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O seu setor dos assuntos do coração e da felicidade está tendo movimentos muito bons. Parece maravilhoso, aproveite estes dias e use seus dons escondidos para surpreender alguém...