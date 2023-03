Horóscopo de sexta-feira 24 de março de 2023

Amor: Abra bem os olhos já que a realidade do que pode acontecer, só será detectada se você não se deixar levar pelo pessimismo. De repente você passa a se interessar muito por alguém.

O lado interessante de tudo isso é que serão encontros tranquilos, nada forçado, que os levam a estar cada vez mais juntos.

Dinheiro & Trabalho: No entanto pareça que a rotina toma conta de seu dia a dia, saiba que você vai conseguir ir adiante, conquistando aos poucos aquilo que precisa e deseja. No campo financeiro, faça algumas mudanças de atitude para receber a prosperidade. No trabalho você em breve terá uma oportunidade de fazer algo que o leve a crescer com mais força, portanto, mantenha um bom ritmo e não se distraia de seus objetivos por nada no mundo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Serão dias de agradáveis com boas situações que o aproximam de novas pessoas. Mas para que as coisas funcionem como está previsto, você precisa eliminar todas as inseguranças e medos que não o deixam ir atrás da felicidade, de estar junto de alguém para se divertir, ficar e até namorar.

Dinheiro & Trabalho: Você encontrará uma boa parte do que procura em termos de equilíbrio financeiro. Momento de acreditar em dias melhores, em tranquilidade. Ser persistente será muito necessário, porque agora é a ocasião certa para isso, quando o que busca começa a dar certo. Certas mudanças com as quais você ficava com um pé atrás, se mostrarão favoráveis no ambiente de trabalho, com o tempo você alcançará uma situação ideal.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Já nos próximos dias, depois que você concluir um assunto pessoal, verá como o caminho que você tomar será o mais certo para ser feliz ao lado de alguém que vai ainda conhecer, e que aos poucos irá tomando lugar na sua vida diária. Se você acha que algo legal vai dar certo, é porque vai dar certo.

Dinheiro & Trabalho: Você enfrentará de forma decisiva tudo o que vier pela frente, e dessa maneira desafios e obstáculos serão superados. Nesta jornada vai alcançar conquistas importantes desde o ponto de vista financeiro. Durante uma boa parte deste dia no trabalho, tome bastante cuidado para não se comportar como um vulcão, que pode entrar em erupção a qualquer momento. Respire fundo e veja outros pontos de vista com mais calma.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro