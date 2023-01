Horóscopo de terça-feira 17 de janeiro de 2023

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: De um jeito ou de outro alguém fará você prestar atenção. Essa pessoa vai querer definir de alguma forma o lugar dela em sua vida. Ela ainda tentará descobrir isso por caminhos...

Dinheiro & Trabalho: A chegada do dinheiro nesta jornada astral pode salvá-lo de alguns inconvenientes financeiros. Sua natureza pode que atrapalhe um pouco, baixe a ansiedade, você deve se concentrar nas questões...Continue lendo o signo Áries

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você terá que praticar o otimismo e aprender a encontrar momentos positivos mesmo nas situações mais tristes. E, acredite, são muitos, olhe bem e veja. Sua vida pessoal florescerá novamente...

Dinheiro & Trabalho: É mais do que provável que algumas oportunidades de prosperidade e sucesso financeiro surjam em seu caminho. Negócios que estavam parados se agitam, um upgrade em sua vida profissional, enfim...Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não tenha medo de seus pensamentos e ideias sobre uma nova pessoa em seu círculo diário, mesmo que pareçam completamente malucas. Em qualquer caso, saiba que elas serão como...

Dinheiro & Trabalho: Você não entende a importância que sua mente tem para atrair dinheiro na vida, mas logo vai perceber a verdade que há por trás de tudo isso, pois vai precisar de finanças para algo ousado, elas não serão...Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Este ciclo que se inicia agora, simplesmente precisa ser dedicado a aventuras românticas. O efeito em sua vida será inesquecível. É possível que certas situações com alguém...

Dinheiro & Trabalho: O medo de que algo não possa dar certo pode deixá-lo nervoso em diversos momento, mas saiba que alguns planos importantes nesse setor serão cumpridos, o que lhe trará uma outra e melhor...Continue lendo o signo Câncer

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Os sentimentos estarão à flor da pele o tempo inteiro. Se você passar a gostar de alguém e pretende se aproximar com vontade, seu horóscopo mostra que pode fazê-lo com muita...

Dinheiro & Trabalho: Você será capaz de muitas, mas muitas coisas, mas não pretenda fazer tudo de uma vez. Você vai superar suas expectativas e valerá a pena esperar um pouco. Você terá a oportunidade de mudar algumas...Continue lendo o signo Leão

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O período pelo qual começa a passar no amor e romance, pode lhe trazer um estado de ansiedade, felicidade, mas também de insegurança. É bem provável que você se veja duvidando...

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao seu dinheiro, todas as circunstâncias estão do seu lado, então neste dia todos os seus planos devem, se não se concretizarem, pelo menos chegar o mais próximo possível de uma conclusão...Continue lendo o signo Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você atrairá a atenção de alguém especial se se movimentar mais nos ambientes de agito. Seu ciclo astral no romance passa a ser pintado em tons positivos. A imaginação pode ser...

Dinheiro & Trabalho: Se há muito tempo você pede que algo de bom aconteça com suas finanças, esta nova jornada se mostra com a da sorte em seu signo, pois junto com algumas novidades, você passa a lidar com mais...Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Embora não esteja esperando por isso neste momento, há algo se formando, e será útil dedicar um tempo precioso para colocar seus pensamentos e sentimentos em ordem. Suas suspeitas...

Dinheiro & Trabalho: Alguns compromissos importantes não serão mais interrompidos, graças a uma situação financeira mais favorável. Você fará mudanças nesse ambiente, e é provável que obtenha lucro, porque até qualquer...Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você está cansado da monotonia nas questões de namoro, fique tranquilo, logo essa rotina será interrompida, e da maneira mais favorável. Talvez seja um problema comum que o colocará...

Dinheiro & Trabalho: A previsão é que esta fase, será economicamente melhor do que o resto dos outros dias. As chances são altas de que suas aspirações e ambições sejam atendidas em boa parte pela energia que derrama...Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não desperdice sua energia com pensamentos desnecessários sobre o que você pode achar impossível que aconteça nas coisas de ficar ou namorar alguém. Os desejos se tornarão realidade...

Dinheiro & Trabalho: Este ciclo será inteiramente dedicado a consertar velhos buracos, resolver problemas que estavam pendentes por um motivo ou outro, e também para começar a lidar com determinação e soluções...Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A presença de alguém pode começar a iluminar os próximos dias de uma forma mais brilhante e carregada de boas expectativas. As chances que ela tome conta por completo do seu...

Dinheiro & Trabalho: Você pode se encontrar em uma situação nova e empolgante que o motivará financeiramente. Não será a hora de partir pela vida como um excêntrico, mas sim de parar para avaliar sua situação e dar um... Continue lendo o signo Aquário

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você provavelmente impressionará as pessoas ao seu redor com sua visão e jeito de ser. Muito claro fica que ganhará a atenção de quem rapidamente irá ser uma companhia constante...

Dinheiro & Trabalho: Boa jornada para negócios e para fazer uso da sua intuição para atrair prosperidade em sua vida. Ainda com pequenos obstáculos, este será um ciclo de conquistas, em que poderá também se dar...Continue lendo o signo Peixes