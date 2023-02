Ivete Sangalo abre Carnaval de Salvador com transmissão histórica e se emociona

Começou! Ivete Sangalo abriu nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, o Carnaval de Salvador 2023 com uma transmissão histórica ao vivo pela Globoplay, com flashes na programação aberta, numa ação inédita do canal de streaming.



Ivete escolheu um modelito vermelho decotado para abrir a maior festa do planeta. Foto: Pereira/AgNews

Emocionada, a cantora agradeceu sua equipe e a presença de milhares de foliões que tomaram conta do circuito Barra-Ondina. De cima de seu trio, o Pipoca da Ivete, a baiana se emocionou e apresentou as cinco novas faixas de seu mais recente EP, que vão do samba reggae ao pagodão eletrônico.

Destaque para “Cria da Ivete”, canção que celebra a alegria de quem está solteiro (a). “A gente bebe / Tô com as amigas / Só as gostosas / As experientes e perigosas” diz um trecho. Em seguida, ela completa: “Tem gente que senta pra beber / Aqui nós bebe pra sentar”.



“A Rede Globo me convocou para a gente fazer isso juntos. Será uma transmissão inédita, até então, nenhuma outra emissora tinha feito uma transmissão da saída do trio fazendo o percurso. Nós teremos câmeras no trio, temos um equipamento de altíssima tecnologia para fazer essa transmissão em tempo real e com a qualidade e com o padrão Rede Globo”, contou Ivete à imprensa recentemente.



“Teremos portais com câmeras por todo o percurso fazendo a captação das imagens, e o áudio também será transmitido em alta tecnologia. Para quem vai estar em casa e não pode ir a Salvador, poder curtir um pouco do espírito dessa festa gigantesca”, explicou.

“Vai ser um acontecimento para mim. Até então, eu não tinha um registro dessa ordem no Carnaval de Salvador com a qualidade da maior emissora do país. Estou muito feliz!”, concluiu a cantora, na ocasião.