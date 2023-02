Jojo Todynho e Lucas Souza trocam acusações e jogam m. no ventilador

Jojo Todynho não leva desaforo pra casa e a gente sabe disso! Depois que seu ex-marido, durante entrevista no programa “Chupim”, da Metropolitana FM, falar várias coisas sobe ela – como expor uma suposta traição virtual – a cantora abriu uma live em seu perfil do Instagram e detonou, na noite de quinta-feira, 09 de feereiro. Mas na manhã desta sexta, 10 veio a tréplica e o oficial detonou a ex, dizendo, inclusive, que ela fala mal de todo mundo.



Na noite de quinta-feira, 09, ela resolveu conversar com seus seguidores sobre um detalhe crucial que teria resultado o fim de seu casamento com oficial do Exército. A cantora revelou que tentou engravidar do ex enquanto ainda estavam juntos, mas não conseguiu.

“Eu fazia testes toda a semana. Aí fomos no médico, ele fez um espermograma e deu que ele não podia ter filhos, que não tinha espermatozoides suficientes”, disse ela, inicialmente.

Jojo ainda destacou que o ex, que estava usando bomba, não estava produzindo espermatozoides. Ela, que já estava chateada, ficou aind amais quando o ex-marido disse que só estava tentando ter filhos para agradá-la.



“O médico deu duas opções: ou ele é estéreo, ou pode ser por causa do ciclo que ele estava fazendo com anabolizante, para de produzir espermatozoide. A gente conversando, ele se disse aliviado, porque queria ficar com um ‘shape’ forte e não ter um filho”, revelou a cantora.

Meu brilho sumiu na hora e foi aí que a minha ficha caiu. Eu falei: ‘meu Deus, cara. O saco é murcho, o leite é podre’. Já fiquei arrasada”.

A artista carioca detalhou que sua melhor amiga, a nutricionista Renata Branco, chegou a fazer uma brincadeira com o ex-casal: “E a Renata estava querendo combinar com ele de me zoar, só que o teste realmente deu que ele estava zerado de espermatozoide. Não deu nem pra brincar”, disse Jojo.