Jojo Todynho é xingada por Lucas Souza em troca de mensagens

Ao que tudo indica, a relação polêmica entre Jojo Todynho e Lucas Souza continua. O casamento dos dois terminou em outubro do ano passado e a cantora chegou a bloquear o ex no Whatsapp.



Em novembro, a famosa desbloqueou Lucas para pedir que ele devolvesse um ferro de passar roupas e uma mala. O site Notícias da TV teve acesso a prints da troca de mensagens entre os dois.

O rapaz pediu uma última chance para conversar com Jojo e ela negou. “Tomara que você ache uma pessoa que faça o mesmo mal que você fez para mim. Não passa de uma vagab**** de quinta”, disse ele.

Depois disso, Jojo ligou para ele e os dois discutiram. “Não vou aturar você ficar me xingando, caluniando, difamando. Vai ter que provar na Justiça que eu te chifrei, que eu sou vagabunda. Não te faltei com respeito. Isso tudo porque eu não quero voltar nem conversar?”, disse ela.

MEDIDA PROTETIVA

Depois das mensagens, Jojo Todynho pediu uma medida protetiva contra o ex-marido, deferida em 16 de dezembro, pedindo que ele não a procurasse pessoalmente ou de forma virtual.

O oficial do exército violou a medida em fevereiro quando participou do podcast “Chupim Metropolitana” e acusou a artista de traição.