Jojo Todynho perde 20 kg: 'Basta ter força de vontade'

Jojo Todynho está vivenciando uma nova fase em sua vida, conciliando seus estudos de Direito com um estilo de vida fitness.

A influenciadora, que desempenha papéis como cantora, apresentadora e criadora de conteúdo, conseguiu perder 20 kg nos últimos meses, afirmando que tudo se resume a “foco e determinação”.

“É uma questão de organizar os horários e agenda. O que fica espremido é o fim de semana, mas eu sempre dou um jeitinho de me divertir com os amigos. Eu sempre tive prioridades na minha vida, e conforme o tempo passa elas vão ficando mais claras. Meu futuro está no topo dessa lista hoje em dia”, revela.

A cantora compartilha diariamente sua rotina de treinos nas redes sociais e não vê nenhum problema nisso. Segundo Jojo, sua saúde e disposição melhoraram consideravelmente desde o início dos treinamentos.

FONTE: O SEGREDO.