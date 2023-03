Jojo Todynho, que nesta semana se matriculou na faculdade de Direito, virou a ‘tia da merenda’. A funkeira foi flagrada distribuindo amendoim para os colegas de sala.



No início desta semana, Jojo usou as redes para mostrar um pouco da sua rotina no curso, e disse já ter feito amigos. “Já fiz amizades, esqueça tudo. O nome da nossa turma é turma do barulho. Só vai dar nós, esqueça tudo”, disparou a cantora.