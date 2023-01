NASCIMENTO Jorge, da dupla Jorge e Mateus dá às boas vindas à 3ª filha Ela veio ao mundo às 11h03, pesando 3,215 kg, e é fruto do relacionamento do cantor com Rachel Boscatti

Por EDUARDO ELIAS 25/01/23 às 12H01 atualizado em 25/01/23 às 12H04