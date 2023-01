Léo Dias entrega que famosa estava sendo chifruda há mais de um ano e descobriu tudo

Léo Dias ganhou destaque no “Fofocalizando”, do SBT. No entanto, em 2019, ele optou por sair da empresa de Silvio Santos e ganhou ainda mais destaque no mundo dos famosos.



Nesta quinta-feira, 12, o jornalista soltou uma bomba. Isso porque, ele entregou que uma famosa estava sendo chifruda há mais de um ano e descobriu tudo ao pegar um pote de geleia em sua casa.

Trata-se da queridinha Shakira. Em junho do ano passado, ela se separou de Gerard Piqué, após 11 anos de união.



Porém, o que poucos poderiam imaginar é que a artista suspeitou da traição do jogador devido a um pote de geleia.

De acordo com o site norte-americano Page Six, Shakira retornou para sua casa após alguns dias de viagem e percebeu que alguém havia comido sua geleia.

O fato é que Gerard Piqué não gosta de geleia. Desse modo, a artista mencionada por Léo Dias, começou a desconfiar do caso extraconjugal.