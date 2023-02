Léo Santana é cobiçado nas redes sociais e Lore Improta se pronuncia

Léo Santana tem recebido inúmeros elogios, principalmente depois que surgiu dançando o hit “Zona de Perigo” sem camisa. No Instagram, Lore Improta, esposa do cantor, fez questão de se pronunciar. Mas claro que tudo não passou de uma brincadeira.

“Eu estava calada esse tempo todo porque eu achei que ia ser algo passageiro, mas realmente está sendo insustentável entrar nas redes sociais e andar nas ruas desse país. As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Pois é! Ninguém me respeita mais. Eu até tentei subir uma hashtag no Twitter, mas ninguém aderiu. Eu realmente preciso da ajuda de vocês, minha gente: #LoreMereceRespeito”, começou ela.

Lore também prestou solidariedade aos homens que tiveram a autoestima abalada com o vídeo. “Não é todo dia que um homão desses, de dois metros de altura, aparece desse jeito aí, rebolando, com esse gingado todo, sem camisa, na timeline de vocês. Porque antes era só paisagem, comida. Eu tenho noção disso. E assim: homens, eu sei que deve ser muito difícil competir com um homem assim. Eu vim aqui justamente deixar toda a minha solidariedade para vocês. Eu sei que isso destruiu vários casamentos, namoros, ‘juntamentos’, a autoestima, então se vocês precisarem de mim, eu estou aqui, gente”.

Para finalizar a brincadeira, Lore pediu por mais empatia. “Agora eu quero saber que empatia é essa que vocês tanto falam, porque ninguém tem essa empatia comigo. É isso, minha gente. Eu precisava vir aqui desabafar, vocês sabem que eu não faço muito isso, mas minha terapeuta falou para eu fazer logo isso aqui, para vocês terem um pouco mais de consideração comigo, já que Carnaval está aí e eu sei que vai ter muito assédio, e eu preciso me preparar psicologicamente para isso. Agora eu vou finalizar esse vídeo, porque literalmente quem está na zona de perigo sou eu e eu vou aproveitar porque eu posso”, brincou ela.