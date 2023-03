Líder Guimê leva punição gravíssima; brothers ficam alvoroçados

A madrugada desta segunda-feira, 13 de março, foi de surpresa nada agradável para MC Guimê. O cantor, que é líder da semana, recebeu uma punição gravíssima.

Tudo porque Cezar continuou se sentindo incomodado depois do paredão formado, onde o Líder, MC Guimê, o mandou direto para a berlinda. Sem se conformar, ele foi até o quarto do líder para conversar, e Guimê o atendeu na porta, deixando Cara de Sapato do lado de dentro.

Terminado o bate papo, uma advertência gravíssima chegou aos brothers: “Atenção: é proibido sair do Quarto do Líder deixando convidados”. Sendo assim, o aviso sonoro mostrou que o cantor perdeu 500 Estalecas.

MC Guimê decidiu se explicar aos colegas de confinamento: “O Black foi conversar comigo. Daí eu fechei a porta e troquei ideia com ele. Aí o Antônio estava dormindo ali no quarto.”



Os demais confinados ficaram impactados com a notícia, questionando até mesmo se o Big Boss não haveria apertado o botão errado.

Com o falatório da turma, questionando sobre a quantidade de estalecas perdidas, mais um anúncio apareceu nas TVs da casa, chamando a atenção de Fred e Cezar, para que parassem o assunto.