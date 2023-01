Lisa Loring, Wandinha Addams da série original, morre aos 64 anos

No último sábado, 28 de janeiro, morreu a atriz Lisa Loring, que interpretou Wandinha Addams na série original “A Família Addams”, entre 1964 e 1966.



A notícia foi confirmada no último domingo, 29, por Laurie Jacobson, amiga da atriz. Lisa sofreu um derrame e passou três dias respirando por aparelhos.

A atriz começou sua carreira como modelo aos três anos e aos seis começou a atuar quando participou de um episódio de “Dr. Kildare” e logo depois passou a interpretar Wandinha Addams. Lisa também trabalhou em alguns filmes de terror como “Blood Frenzy” e “Savage Harbor”.



CONFIRA O POST NA ÍNTEGRA!

No último domingo, 29 de janeiro, Laurie Jacobson, amiga de Lisa Loring, usou sua conta no Facebook para confirmar a morte da atriz.

“É com muita tristeza que comunico o falecimento de nossa amiga Lisa Loring. Há quatro dias ela sofreu um forte derrame causado pelo fumo e pressão alta. Ela estava em suporte de vida por três dias. Ontem, sua família tomou a difícil decisão de desligar os aparelhos e ela faleceu ontem à noite. Ela está incorporada na cultura pop e em nossos corações sempre como Wandinha Addams. Linda, gentil, uma mãe amorosa, o legado de Lisa no mundo do entretenimento é enorme. E o legado para sua família e amigos, uma riqueza de humor, carinho e amor ficará por muito tempo em nossas memórias. Descanse em paz, Lisa. Droga, garota… você foi muito divertida”, escreveu Laurie.