Luan Santana lança single 'Solteirou'

Luan Santana acaba de lançar seu novo single “Solteirou”. Após virar o ano com show da turnê “Luan City”, em Fortaleza, e apresentações que têm acontecido por vários cantos do Brasil, o artista divulga a faixa “Solteirou”, gravada em Lisboa.

E as novidades não param! Em 4 de fevereiro, os fãs poderão conferir o especial na Record, o “Luan City Lisboa”. De 10 a 13 de março, será a vez do “Cruzeiro Luan Santana – 15 anos”, com a celebração dos 32 anos do anfitrião, numa festa de toda uma trajetória de vida e hits, numa viagem em alto mar cheia de convidados como Maiara e Maraisa, Marcos e Belutti.



Na volta, ele vai direto para o palco do Mineirão, onde gravará novo DVD, em 18 de março, com bons motivos para abraçar o público: em apenas seis horas, já na abertura, a bilheteria contabilizou 30 mil ingressos vendidos. “Solteirou”, assinado por Diego Barão, Marco Carvalho e Marcos Esteves, tem produção de Lucas Santos.