MC Daniel Ã© atingido no rosto durante show e faz desabafo emocionante

MC Daniel passou por uma situação nada agradável durante uma apresentação neste último domingo, 13 de março. Enquanto apresentava alguns de seus maiores hits, o cantor foi atingido no rosto por um objeto jogado por uma fã que estava na plateia. O namorado de Mel Maia ficou completamente chocado com a atitude da mulher, e não escondeu a chateação. No mesmo momento, ele parou o chão e decidiu dar uma lição de moral, além de expulsar a dita cuja.

“Você acha normal eu estar aqui cantando tranquilo e você tacar o bagulho na minha cara? Você acha que você está certa? Tira ela, por favor, daqui. Não machuca ela, não, só tira ela”, disparou.



Depois, nas redes sociais, Daniel surgiu para desabafar sobre o momento: “Todo dia provocações diferentes, ataque do inimigo, chateia, dá vergonha. Já estou acostumado, a vida inteira foi assim. Só me faz mais forte”.

“Na hora, dá vergonha porque você sabe que está todo mundo olhando e alguém taca algo na sua cara. Dá vontade de ir embora. Tem que ter paciência”, finalizou;

“Mel Maia está bem servida!”; “Mel Maia está podendo!”; “Aê, Mel Maia!”. Quem leu algum desses comentários nos últimos dias quis logo saber mais sobre MC Daniel, o namorado da atriz. E nesse hype, o cantor se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.



O artista de 24 anos apareceu de “barraca armada” nas redes sociais e deu o que falar! Em seus stories no Instagram, o namorado de Mel Maia apareceu de calção branco e o “volume” por baixo da peça não passou despercebido pelos internautas, chamando a atenção.

Alguns seguidores apontaram que o artista estaria “excitado”, e as imagens logo viralizaram na web.