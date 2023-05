Messi é suspenso do PSG e pode estar com dias contados no clube

Depois da bonança, a tempestade. Lionel Messi está vivendo exatamente esse “ditado reverso”. Após uma viagem dos sonhos com a família à Arábia Saudita, a relação dele com o Paris Saint-Germain ficou totalmente estremecida.



O clube suspendeu o jogador argentino por duas semanas, período em que ele não poderá jogar, treinar e receber salário. A reação do clube se deve ao fato de o país do Oriente Médio ter relação conturbada com o Catar.

Segundo os veículos franceses, Messi viajou à Arábia Saudita na última segunda-feira sem ter recebido autorização. A suspensão teria sido uma decisão principalmente do presidente Nasser al-Khelaïfi.

A viagem até ao país árabe reacendeu os rumores da mudança do jogador para o Al Hilal, que já mostrou interesse em contratar o argentino, admitindo pagar 400 milhões de euros por um contrato de uma temporada.



Nesta quarta-feira, 03 de maio, o “L’Equipe” destaca na manchete que ronda por aí um fim de contrato. O jornal francês adianta ainda que a incompatibilidade em campo com Neymar e Mbappé, além da falta de conexão “geral”, seriam outros agravantes.

POR QUÊ MESSI VIAJOU?

O PSG só daria dois dias seguidos de folga em caso de vitória pela 33ª rodada da liga nacional. Como o resultado foi uma derrota para o Lorient, treinos seguiram marcados para a manhã de segunda-feira, 01 de maio, e apenas a terça, 02, ficou como dia de folga. Porém, Messi já teria a visita à Arábia Saudita agendada previamente, causando o conflito.

Com a suspensão, Messi só voltaria a atuar na 36ª rodada, contra o Auxerre, nos últimos três jogos do Paris pelo Campeonato Francês. O craque de 35 anos já havia remarcado por duas vezes a viagem por conta de resultados negativos do PSG.



Ele tem o cargo de embaixador do turismo na Arábia Saudita, algo que causou controvérsia, desde março do ano passado. Nas dtas em que ele deveria estar no PSG, o ministro do Turismo da Arábia Saudita, Ahmed Al Khateeb, compartilhou fotos do jogador e sua família na viagem pelo país.

“Messi e sua família se deliciaram com uma grande seleção de cozinha internacional e uma luxuosa experiência de compras em #ViaRiyadh, seguida de uma tarde divertida de jogos, experiências de realidade virtual e tempo de qualidade para a família no Riyadh City Boulevard”, destacou o perfil do ministro.