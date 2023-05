Morre Tina Turner, ícone do rock'n roll, aos 83 anos

A cantora americana Tina Turner morreu nesta quarta-feira, 24 de maio, aos 83 anos. A informação foi confirmada pelo assessor da artista ao site Sky News.



Em um comunicado oficial no Instagram da cantora, o porta-voz Peter Lindbergh anunciou a notícia. “É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã”, começou.

“Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta”.