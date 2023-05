Nego do Borel entra em plataforma de conteúdo adulto e preço choca

Temos mais um artista para o time dos peladões! Nego do Borel anunciou que é o novo contratado da Privacy, a plataforma da conteúdo aultos mais famosa do Brasil. O cantor fez um post nas redes sociais e revelou que agora vai começar a compartilhar posts mais quentes no site +18, já que quer ficar mais à vontade com os fãs. Ele ainda justificou que possui muitos seguidores menores de idade em suas redes sociais, e por isso tomou a decisão.

“Tem muita criança que curte meu trabalho com a música aqui. Por isso resolvi entrar para a plataforma, ali fico mais à vontade, e consome quem quiser”, contou.



VALOR

Quem quiser ver Nego do Borel da forma como veio ao mundo, deverá pagar uma assinatura de 90 reais mensais no site da Privacy.

“O cantor, compositor e ator brasileiro @negodoborel estreia seu perfil na Privacy! Além de rodar o Brasil e o mundo com shows que encantam o público, nas redes sociais ele também possui uma grande audiência, onde trabalha como influenciador digital”, diz o anúncio da plataforma de conteúdo adulto.

Nascido no Rio de Janeiro, Nego é conhecido por seus diversos hits no mundo do funk! Algumas de suas músicas mais populares incluem “Me Solta”, “Você Partiu Meu Coração” e “Não Me Deixe Sozinho”. Além disso, o cantor também participou de algumas produções na TV brasileira, incluindo novelas e programas de comédia. Agora na Privacy, ele irá compartilhar um pouco mais de sua rotina e bastidores de viagens, shows e superproduções!”, complementa o post.