O jogador Neymar, de 31 anos, compartilhou com seguidores alguns cliques com a filha Mavie, de um mês, nesta terça-feira (21), e encantou os seguidores. A bebê, que é fruto do relacionamento do astro do futebol com a influenciadora Bruna Biancardi, deixou os seguidores do pai babando e ganhou milhares de curtidas em poucos minutos.