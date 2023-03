Noite de ParedÃ£o tem barracos na casa

Mais um Paredão se formou no BBB23. Dessa vez, Domitila, Key Alves e Sarah Aline estão na berlinda e uma delas deixa a corrida por quase R$2 milhões na terça-feira, 07 de março. Mesmo antes da votação começar, as reclamações nos dois lados da casa começaram. Key Alves, Gabriel Santana e Sarah Aline fizeram movimentações intensas no Quarto Fundo do Mar. Do outro lado, Fred também agitou o jogo ao soltar o verbo contra seus próprios aliados.

Com relação ao Paredão, já é costume que os participantes tenham seu tempo para defender a permanência no reality show. Key falou que escaparia no ‘tiebreak’, enquanto Domitila afirmou que foi parar na berlinda pela péssima convivência dentro da casa e Sarah citou a dificuldade em falar sobre si para se expressar na casa.

Logo após o programa ao vivo, duas brigas entre aliados marcaram a noite: Fred e Ricardo Alface tiveram um embate direto no Quarto Deserto, enquanto Cezar Black esperneou contra Marvvila no Quarto Fundo do Mar. A cantora se isolou no jogo após um erro na votação.



ELO FRÁGIL

Mais uma vez, Key Alves rompeu com o grupo Fundo do Mar, mais uma vez. Na noite deste domingo, 5 de março, horas antes da formação do Paredão, a sister questionou as atitudes do grupo. Eles ainda não se acertaram com relação à votação e isso a deixa cada vez mais irritada.

No Quarto Fundo do Mar, com Gabriel Santana, Sarah Aline, Marvvila e Domitila Barros, ela se revoltou com os participantes. A jogadora lembrou que não tem medo de sair da equipe e que já fez isso outra vez, quando Cristian e Fred Nicácio – ambos já eliminados – tiveram um embate.

“Gente, eu vou sair do grupo, porque eu não vou fazer. Tá perfeito, Biel, porque é melhor do que a gente ficar esperando você fazer uma coisa que não quer. Então, eu acho que isso tem que ser assim: ‘Cara, eu não quero’. Igual quando eu e o Cowboy saímos do grupo. A gente saiu, porque a gente não estava mais aguentando o negócio da traição do Cris, do Fred. A gente não concordava nem 1% com o jogo do Fred. E a gente saiu”, refletiu a atleta.

A sister seguiu, ao lembrar o recado do eliminado deixado por Gustavo: “O caubói falou no vídeo da eliminação, ‘votem em grupo, porque os bonitão lá…’. Não tá dando certo! É melhor dar um passo pra trás. Então, gente, é isso!”.



Key Alves foi a primeira emparedada da semana, pelo Big Fone. Mc Guimê atendeu o aparelho e ganhou o poder de indicá-la. Ele também mandou Cezar Black à berlinda, mas o enfermeiro conseguiu escapar.

NOVO ALVO

Foto: Reprodução/Globoplay

Definitivamente, Sarah Aline acordou para o jogo. A saída de Fred Nicácio a colocou frente a frente com o game e a sister se tornou uma voz ativa no Fundo do Mar – o que sobrou dele, pelo menos. Na noite deste domingo, 5 de março, os moradores do quarto azul do BBB23 se reuniram para falar sobre o Paredão que se aproximava. Porém, o papo foi além.

Além de Mc Guimê, que é um alvo do grupo, outros nomes surgiram para futuras votações. Fred Desimpedidos, líder da semana, entrou na mira da psicóloga. O principal problema é que o jornalista é um dos amigos mais próximos de Marvvila e Gabriel. O clima pesou, mas a sister não hesitou:

“Eu alerto vocês, o game vai continuar. Principalmente com o Fred, se vocês forem jogar com ele, sinto muito, mas não contem comigo. A primeira chance que eu tiver de colocar ele no Paredão eu irei colocar”



SUPERA

Fred Desimpedidos não está nada contente com alguns dos amigos dentro do BBB23. Líder da semana, ele aproveita a suíte master para fazer as análises do jogo com toda a privacidade que ela pode oferecer. Então, diferentes nomes de seu próprio grupo receberam críticas do brother.

Dessa vez, o fato de Cara de Sapato ser extremamente metódico virou comentário do jornalista. De acordo com ele, está “de saco cheio” das brigas que o lutador compra dentro do jogo. Citou, inclusive, a forma como o amigo de Amanda está sempre atento aos mínimos detalhes da cozinha.



“O Tadeu foi claro. Mano, SUPERA! O cara foi lembrar o dia em que as seis bocas da panela estavam ocupadas. Entendeu? […] Se eu estou assistindo o Big Brother e uma pessoa que só fala do mesmo bagulho, eu falo ‘não, não é possível’. Se eu estou de saco cheio daqui, velho? Tem esse negócio, porque eu vejo todas as vezes e o pessoal de casa vê uma vez ou outra”, reclamou.

JÁ DEU…

Gabriel Santana não é mais, oficialmente, um membro do Grupo Fundo do Mar. Pelo menos, é o que ele prometeu na noite deste domingo, 5 de março, em conversa com os colegas de quarto. O brother afirmou que prefere sair do BBB23 com a cabeça erguida a se sujeitar a algo que não concorda.

Não é de hoje que ele enfrenta os colegas com posições polêmicas. Aliás, chegou a surpreender no Jogo da Discórdia ao indicar ao colocar uma própria aliada no alvo. Durante seu discurso para os brothers, não hesitou em anunciar seu posicionamento.

“O meu B.O vai ser jogar sozinho, no fogo cruzado, porque eu vou sair daqui com a minha cabeça erguida, e quando eu deitar no meu travesseiro vou falar que fiz meu máximo, estando certo ou estando errado”, afirmou.

O discurso do ator seguiu, anunciando que seguirá um caminho solitário a partir de agora:

“Eu não consigo votar em algumas pessoas, e eu nunca vou votar em vocês durante o game. Então, estou assumindo meu B.O, é a última vez que eu voto em grupo. A partir de amanhã o meu game é sozinho”.