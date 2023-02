Nova programação da RedeTV!, Márcio Garcia na Record, Ana Furtado no SBT e +: As viradas da TV

O alívio da gravidade da pandemia e o desespero em meio a crises financeiras têm feito muitas emissoras se movimentarem agora no início de 2023. RedeTV!, Record, SBT e outros canais estão se preparando para evitar que a Globo saia engolindo tudo e todos com a sua hegemonia.



Os últimos três anos foram tomados por muita indecisão, crises inesperadas e até mesmo falta de planejamento de muitas emissoras, que precisaram investir no duvidoso para conseguir preencher suas grades. Com muitos profissionais trancados em casa devido ao isolamento social, foi necessário usar a criatividade para se manter de pé.

A pandemia também trouxe para muitas empresas a crise financeira, que impediu a criação de novos produtos e travou o investimento em vários programas. Com a chegada da vacina e do ano de 2023, os canais já se prepararam para um novo momento, que promete recuperar a audiência perdida e se inovar em meio a tanta concorrência nos streamings, afinal, a TV aberta não está perto de morrer.



ALTO INVESTIMENTO

A RedeTV! planeja uma nova grade para os próximos meses, a fim de fazer a audiência subir gradativamente. A empresa de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho está prestes e estrear novos conteúdos. Com o fim do “Encrenca”, o canal se prepara para lançar uma versão renovada do “Teste de Fidelidade”, que é um de seus principais produtos.

A empresa também está satisfeita com alguns de seus principais contratados, como Sonia Abrão, Claudete Troiano e Ronnie Von, que chegou à emissora no fim do ano passado. Nesta semana, Flávio Ricco, do R7, divulgou que até o fim desta semana será anunciada uma mudança necessária e radical na RedeTV!. Ainda não se sabe, porém, o que será essa novidade.



Luciana Gimenez deu um susto nos fãs em dezembro, após sofrer um grave acidente durante o esqui, mas a musa da TV está preparada para uma nova temporada do “Superpop”. O programa continua sendo um sucesso na emissora de Osasco e o tratamento da famosa vai de vento em popa.



POSSÍVEIS CONTRATAÇÕES

Uma das apostas que a Record faria, mas que já deixou claro em comunicado à imprensa que não vai acontecer, é a contratação de Márcio Garcia. O ator era o favorito para substituir Rodrigo Faro nas tardes de domingo, caso as negociações de renovação de contrato dessem errado.

O apresentador ainda tem contrato com a Globo e estrelou algumas produções famosas, como o “Tamanho Família” e o “The Voice Kids”. Sem um projeto na casa, surgiram rumores fortes de que ele estaria prestes a retornar à emissora dos bispos, onde se consolidou como comandante de atração nos anos 2000, com o “Melhor do Brasil”.

Rodrigo Faro acertou com a Record e continuará no “Hora do Fora” pelos próximos anos. Márcio Garcia, por sua vez, pode retornar a uma nova temporada do “The Voice Kids”, já que André Marques não faz mais parte da Globo. Há quem clame por uma nova temporada do “Tamanho Família”, que é a cara dos domingos.

O SBT está prestes a trazer de volta o “Programa Livre”, que transformou Serginho Groisman em um dos maiores apresentadores da TV nos anos 1990. De acordo com Matheus Baldi, pilotos já estão sendo gravados e tudo indica que um grande nome da Globo pode encarar o desafio de comandar a antiga atração.

Ana Furtado, que deixou a Globo e apresentou o Grammy Award no TNT, pode fechar um contrato com a emissora paulista para brilhar no programa. Benjamim Back e Murilo Couto também foram alguns dos nomes cotados para apresentarem o “Programa Livre”.

Mesmo que não fique com a atração nostálgica, a esposa de Boninho pode comandar o “Bake Off Brasil”, no lugar de Nadja Haddad. Existe, porém, a possibilidade da apresentadora retornar ao posto de comandante da competição por obra, como já ocorre em outras emissoras.

MUITAS MUDANÇAS EM PROGRAMA

Faustão também tem planos dentro da Band para 2023. De acordo com Flávio Ricco, o veterano volta a gravar novas edições de seu programa no dia 27 de fevereiro, e já com mudanças. Pesquisar revelaram que o público quer mais conteúdo, por isso a atração terá mais quadros dinâmicos ao longo do ano.

A experiência do apresentador com reportagem também será mais explorada na nova temporada do “Faustão na Band”. Mesmo que todas as 30 bailarinas tenham sido demitidas, as dançarinas voltarão ao palco sempre que solicitado pelo comunicador. A intenção é fazer a audiência subir, já que os números estavam muito abaixo do esperado pela direção.

Na Globo, as novidades já foram adiantadas pelo canal desde os primeiros dias do ano. Com o fim de “Travessia”, a platinada levará ao ar a novela “Terra Bruta”, de Walcyr Carrasco. O autor é conhecido por recuperar o público perdido no canal carioca. Ele tem vários sucessos na carreira, como “Alma Gêmea” (2005), “Amor à Vida” (2013) e “A Dona do Pedaço” (2019).

O canal também investiu em realities musicais e culinários, como o “The Masked Singer Brasil” e o “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua”, que apesar das críticas pelo nome, garantiu boa audiência nas duas edições que foram ao ar. A intenção também é levar ao ar o “The Voice Brasil”, que apesar da queda dos números nos últimos anos, ainda é um programa queridinho dos diretores.