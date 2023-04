Novo hit da dupla Vitor & Cadu, "Libera Meu Beijo" já está nas plataformas digitais

O mais novo hit de Vitor & Cadu, "Libera Meu Beijo", já está disponível nas principais plataformas digitais. Dupla que vem levantando o público por onde passa, os sul-matogrossenses lançaram a canção, 31 de março.



Com menos de quatro anos de carreira, a jovem dupla sertaneja conta com mais de 50 milhões de streams nas redes e agora aposta na nova canção para seguir encantando o público.

Divulgação



Com a pegada já tradicional da promissora dupla da gravadora MM Music, o hit "Libera Meu Beijo” é de autoria de Mauricio Mello e Vitor, produzida por Gabriel Paschoal, que assina a produção de hits como Basiquinho de Matheus e Kauan, e tem direção de vídeo de Augusto Mello.

Divulgação



A dupla tem se destacado no cenário nacional, com parcerias com grandes nomes da música, como show com Maiara e Maraisa e gravação com Henrique e Diego, com quem tiveram aproximação através do empresário Mauricio Mello, que também é compositor do sucesso "Suíte 14", entre outros.



O novo sucesso e muito mais sobre Vitor & Cadu pode ser conferido pelo @victorecadu nas redes sociais.