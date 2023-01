Padrão Globo de gourmetização de 'pastelão' estraga tudo e afasta o público

A Globo estrou “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua” no último domingo (30). O programa tem apresentação de Leandro Hassum, além de ter Paola Carosella e João Diamante como jurados da competição.

Famosos são orientados por suas mães na hora de fazer receitas e no fim do episódio a dupla com a melhor avaliação vence. Ontem, Vitão, Mayana Neiva e Mumuzinho competiram entre si na estreia, que registrou 11,2 pontos de audiência.

O reality show recebeu diversas críticas do público antes mesmo de começar, principalmente pelo nome escolhido pela Globo. A semelhança da atração com alguns ‘pastelões’ do SBT também fizeram parte do público questionar o motivo dela estar no ar na platinada.

Logo no começo, a qualidade do off de introdução com Leandro Hassum deixou a desejar. A edição se mostrou claramente fraca e com poucos elementos que prendem o público. O programa é muito comedido e acabou deixando de lado uma das fórmulas de sucesso da concorrência, que é o barraco e o descontrole dos participante.

Existe, talvez, uma frustração sobre a proposta do programa em relação ao público. Por ser uma competição, dificilmente se imaginaria que as participantes começariam a montar um quebra-cabeças – desses infantis e mais simples possíveis – logo no começo da atração.

Já na parte de desenvolver as receitas, Hassum chegou a reclamar da falta de dinâmica entre mães e filhos. “Essas mães estão muito tranquilas”, disparou. A mãe de Mumuzinho, dona Madalena, entregou os melhores momentos, gritando bastante com o pagodeiro e dando várias broncas nele.