Paredão, barraco e ameaça marcam a noite. Veja o resumo!

A madrugada desta segunda-feira, 13 de fevereiro, foi agitada na casa do BBB23. Os participantes montaram o quarto Paredão, entre Amanda, Bruno, Mc Guimê e Paula. Acontece que a dinâmica gerou discussões, ameaças e colocou Cristian numa posição de total isolamento na casa.

Cristian viu seus parceiros próximos de jogo se virarem contra ele, em seguida, os outros participantes, que ainda eram inseguros com o brother, também. A formação teve voto aberto, na sala da casa, e desde então, o clima ruiu.

Sarah contou a Bruna e Paula que o gaúcho se aproximou delas para conseguir informações sobre o jogo. Depois disso, a casa virou. Visivelmente desapontadas com o empresário, o barraco rodou na casa e todos os participantes se envolveram, de alguma forma.



Resumo da formação do quarto Paredão do BBB23. Foto: Reprodução/TV Globo

Veja o que rolou:

O BBB23 já tem seu quarto Paredão. Esta semana, quatro participantes disputam a preferência do público. Amanda, Bruno, Guimê e Paula podem deixar o jogo na terça-feira, 14 de fevereiro. Em votação aberta, os participantes precisaram indicar seus rivais na sala. Depois de todos os conflitos durante dois dias antes dos jogadores formarem a berlinda, a dinâmica colocou certos confinados em uma saia justa.

Sem saber que Cara de Sapato estava imune, Amanda tentou dar o colar do anjo para o melhor amigo na casa, mas só depois de dar um longo discurso Tadeu a avisou que o brother já tinha uma imunidade. Então, a médica passou a imunidade para Aline Wirley.

Bruno já caiu no Paredão por causa do Big Fone. Em seguida, começou a formação oficialmente. Como planejado com seu grupo, o líder Gustavo indicou Mc Guimê. Apesar dos planos de colocar Larissa, Key Alves usou seu super-poder para indicar Paula.

Amanda votou em Fred Nicácio

Ricardo votou em Fred Nicácio

Bruna votou em Fred Nicácio

Aline Wirley votou em Fred Nicácio

Marvvila votou em Amanda

Cezar votou em Amanda

Mc Guimê votou em Fred Nicácio

Key Alves votou em Amanda

Cristian votou em Fred Nicácio

Gabriel Santana votou em Amanda

Fred Nicácio votou em Amanda

Cara de Sapato votou em Fred Nicácio

Larissa votou em Fred Nicácio

Fred votou em Fred Nicácio

Domitila votou em Cristian

Sarah Aline votou em Cristian

Paula votou em Fred Nicácio

Bruno votou em Fred Nicácio

PROVA BATE-VOLTA

Fred Nicácio e Amanda foram os mais votados pela casa e também caíram no Paredão. Com Bruno, eles disputaram a Prova Bate-Volta.

Bruno, Fred Nicácio e Amanda mergulharam numa dinâmica da Spotify, que divulgou uma nova música de Pabllo Vittar. Eles precisavam passar por três fases de playlists. Em portas sorteadas, o trio precisava atravessar pelas que eram feitas de isopor, assim, atravessavam para a próxima etapa. O atendente de farmácia começou bem e foi o primeiro a chegar na fase final. Contudo, Fred Nicácio alcançou o rival e se livrou da berlinda.