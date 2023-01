Por que mulheres não percebem que estão em relacionamento tóxico? Psicóloga responde!

O tópico da vez do Big Brother Brasil 23 é relacionamento abusivo! E a discussão começou depois de uma bronca vinda de Tadeu Schmidt após Gabriel apresentar alguns comportamentos problemáticos em sua relação com Bruna Griphao.

Depois da finalização do programa, Gabriel e Bruna se dispersaram pela casa e começaram a ter diversas conversas e desabafos sobre a situação, porém, o que mais chocou o Brasil foram algumas falas de Bruna, que se colocou algumas vezes como a culpada pela relação tóxica.



Pensando nisso, batemos um papo com Adriana Severine, psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, para entender um pouco do subconsciente de uma mulher durante uma relação abusiva.

Confira:

Como se define um relacionamento tóxico?



Adriana: Relacionamento tóxico acontece quando uma das partes deixa a outra vulnerável dentro do relacionamento. Gerando uma dependência emocional ao outro que cresce a cada dia. A vítima se sente cada vez mais com baixa autoestima, vulnerável a julgamentos, se sente culpada de tudo, com medo de não corresponder à expectativa do outro. Que parece estar sempre competindo. Não há respeito, muito menos apoio e empatia.

Uma das partes se julga acima do outro, e faz de tudo para diminuir o parceiro, coagindo, cerceando a fala, ameaçando o outro, se colocando no papel de vítima no qual a culpa dos erros ou problemas é sempre do outro. Ou seja, uma verdadeira tortura psicológica.

Qual o motivo das mulheres serem as principais vítimas?

Adriana: A mulher normalmente costuma se sentir culpada, ao invés de vitima, ela sente como se tivesse feito algo para “merecer” aquele tipo de violência, por isso muitas vezes é difícil para ela perceber logo de inicio que está sendo vitima de um abuso, principalmente com psicológico, que não deixa uma marca visível, física, então ela acaba demorando ainda mais para perceber tudo o que esta sofrendo. E esse tempo até sair dessa situação de violência deixa marcas, como medo, insegurança, dificuldade em se relacionar com outras pessoas (se torna uma pessoa introvertida), com dificuldade para fazer amigos, expressar suas emoções, se posicionar, tornando-se insegura, amedrontada, reclusa. Então é muito importante que, após qualquer situação de abuso, a mulher tenha um tratamento psicológico.



Tem como não perceber que você está em um relacionamento tóxico?

Adriana: Normalmente as pessoas que estão ao redor que percebem o abuso. Pois a pessoa está tão envolvida na relação, que começa a pensar que a culpa é sempre dela, as atitudes passam a ser normais na cabeça da vítima. E fica cada vez mais difícil distinguir a pressão e a opressão.

Quais as principais maneiras que um abusador usa para manter uma mulher no relacionamento tóxico?



Adriana: Sempre o abusador usa de ameaça, como “você não me ama mais”, ou brincadeiras do tipo (veja, que não são brincadeiras, mas a vítima acredita que sim) “já está na hora de você levar umas palmadas”, ou o abusador usa frases como “você é ingênua, precisa de mim para te ajudar a resolver tudo”. Frases como essa deixam a vítima dependente, e acreditando realmente que ela é incapaz.

Como sair de um relacionamento tóxico?

Adriana: Primeira coisa é apoio profissional, amigos próximos devem auxiliar essa pessoa, falar “olha, acho que você precisa procurar ajuda, seu namorado ou namorada não está te tratando bem”. O círculo de amigos e família deve sim ajudar. Hoje a nossa sociedade tem informação para acolher está vítima e ajudá-la. Pois o quanto antes essa pessoa sair desse ciclo de opressão, mais seguro será. Pois depois de um abuso psicológico eu sempre falo que vem o físico…. Devemos estar muito bem informados sempre, e não cair nas “ciladas” psicológicas, pois ninguém vai morrer de amor, ou de saudades sua se você sair do relacionamento tóxico. Então, o melhor é erguer a cabeça, sair sem olhar para trás e sem medo… E sempre estar amparada com uma profissional de saúde mental, amigos e família.



GABRIEL É CANCELADO POR FAMOSOS APÓS POLÊMICA

Uma fala polêmica de Gabriel com Bruna gerou uma enorme revolta no final de semana fazendo com que o apresentador do “BBB23”, Tadeu Schmidt, desse uma bronca no modelo em rede nacional. Tudo começou com uma conversa entre o casal, quando a atriz afirmou que achava ser o “homem da relação”, o brother respondeu: “Já, já você vai levar umas cotoveladas na boca”.

Ao vivo, antes da formação do paredão de domingo, 22 de janeiro, Tadeu deu aquele puxão de orelha nos participantes. Algo raro de acontecer no reality show, principalmente nas primeiras semanas.

Em seu discurso, o apresentador falou como a relação dos dois parecia tóxica nos últimos dias. Tadeu até leu alguns comentários do público nas redes sociais a respeito. Também lembrou a opinião de outros participantes sobre o casal. “Antes da gente falar de monstro, eu tenho umas coisinhas para falar para vocês. Não é um diálogo. Não é para vocês responderem nada. É um toque”, afirmou.



No fim, Tadeu direcionou suas palavras a Gabriel. Violência, para o apresentador, é algo que realmente não deve acontecer nem de brincadeira: “Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Nem de brincadeira”.

Famosos e anônimos se manifestaram no Twitter cancelando o brother.

“É inadmissível a forma que o Gabriel age com a Bruna.”