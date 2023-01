Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino. A própria cantora usou as redes sociais para contar sobre o ocorrido.

“Estive nos últimos 6 dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo, e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos pra seguir tranquila e confiante”, disse em uma publicação.