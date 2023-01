'Quem fala o que quer, escuta o que não quer', dispara Gabriel

A Casa de Vidro do “BBB23” ainda continua a todo vapor no Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e a primeira noite dos participantes na dinâmica já rendeu muito o que falar entre eles, principalmente entre Gabriel e Giovanna.

Enquanto os dois se preparavam para deitar, a ruiva citou que Paula escuta música clássica para dormir, e, deitado, o modelo perguntou rindo: “No silêncio vocês não curtem, né?”. Foi então que Giovanna disparou: “É uma indireta, gente? Ele está acabando comigo. Vou sair de perto”.

Diante dessa reação, Gabriel afirmou que ela deveria ser mais tranquila, e a moça respondeu: “Tranquila eu não consigo ser, mas eu consigo ser da paz”. O galã então ressaltou que todos na Casa de Vidro são da paz. “Lá a gente não vai saber”, observou Giovanna.

Gabriel então analisou e disparou, direto ao ponto: “Lá vai ser… quem fala o que quer, escuta o que não quer”. “Achei que eu fosse entrar aqui com outra cabeça de guerra”, concordou Giovanna.

GIOVANNA SURTOU COM PESSOAS NO SHOPPING

Logo após entrar na Casa de Vidro do “BBB23”, Giovanna já foi cancelada pela web após internautas resgatarem posts racistas da gamer. Além disso, a sister também foi exposta por uma ex-amiga em um outro caso de preconceito racial.

Como o povo não perde tempo, os cariocas chegaram com inúmeras placas no shopping em que Giovanna está confinada e contaram para ela que sua fama já não estava das melhores, o que fez a ruiva ficar destruída em um primeiro momento.



Mais e mais cartazes foram sendo trazidos e paciência de Giovanna começou a se esgotar, e a vidraceira começou a implorar para as pessoas se distanciarem dela e não passarem nenhum tipo de informação negativa.

No dia seguinte, nesta quarta-feira, 11 de janeiro, como o esperado, o povo continuou atualizando os brothers sobre a situação deles aqui fora, e a de Giovanna só piorava, e ela não aguentou e explodiu: “PAREM! PAREM DE FALAR!”, esbravejou.



“Eu sei que tenho que esquecer meu passado, que eu mudei, mais vocês ficam lembrando direto! E por isso que as pessoas se matam e vocês não sabem o motivo!”, opinou. “Deixa falar de mim, eu não estou nem aí. VOTA VOTA VOTA! Big Brother não é falar, não é digitar, é votar!”, finalizou.