Quem vai à posse de Lula em Brasília? Saiba famosos que estão confirmados

O ano de 2023 já começará com um grande evento: a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil, que acontece neste domingo (1º). Além do cerimonial político, haverá um festival de música para celebrar o início do novo governo, e a programação do evento já está montada.

A primeira-dama, Janja da Silva, se envolveu diretamente no Festival do Futuro, nome dado ao conjunto de shows que acontecerão na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no primeiro dia do ano.



Dezenas de artistas confirmaram suas participações, entre eles: Pabllo Vittar, BaianaSystem, Martinho da Vila, Os Gilsons, Drik Barbosa, Rael, Fernanda Takai, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Thalma de Freitas, Tulipa Ruiz, Fernanda Abreu, Paula Lima, Zélia Duncan, Gaby Amarantos, Duda Beat, Chico César, Duda Beat, Maria Rita, Valesca Popozuda, Teresa Cristina e Luedji Luna.



As apresentações começarão às 11h e seguirão até a madrugada do dia 2. O evento terá dois apresentadores: Paulo Vieira e Titi Müller. O humorista se engajou ativamente na campanha para a eleição de Lula e até foi ao casamento dele com Janja.



Já Titi comentou sobre sua participação no evento: "Que honra e que privilégio ter sido convidada por minha amiga linda Janja para apresentar o Festival do Futuro. Primeiro dia do resto de nossas vidas. O fim do sequestro mental causado por pessoas tão perversas. Estarei lá ao lado do maravilhoso Paulo Vieira e de alguns dos maiores nomes da música brasileira para celebrar, rir, chorar, dançar e finalmente olhar para frente com a esperança dos novos dias que virão".

Leandra Leal está entre os famosos que marcarão presença no festival. "Comprei a passagem para a posse do presidente Lula! Eu estou indo com a minha família e quero repetir essa foto. Vai ser muito emocionante", contou ela nas redes sociais, ao publicar uma foto sua na posse de Lula em 2003.