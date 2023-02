Raul Gil é internado aos 85 anos e precisa passar por procedimento de última hora

Uma das maiores estrelas da TV brasileira, Raul Gil, precisou ser internado na última quarta-feira, 02, depois dos médicos encontrarem indícios de um problema de saúde localizado no esôfago.



O comunicador do SBT precisou passar por um procedimento e passou a noite no hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo as informações divulgadas pelo Notícias da TV, Raul Gil foi até a unidade médica para fazer exames de rotina, mas os médicos optaram por fazer o procedimento que não estava previsto.



O apresentador está se recuperando bem e só foi internado por precaução dos médicos, já que ele tem 85 anos. A expectativa é que ele tenha alta ainda nesta quinta-feira, 02.

Raul Gil foi submetido a uma endoscopia, que analisa a mucosa do esôfago, estômago e do intestino. O exame é complexo e é feito através de um tubo que é introduzido via oral para capturar imagens órgãos que fazem parte do sistema digestivo através de um microcâmera.



Somente a partir do resultado do exame de imagem é possível saber se o veterano possui ou não, um problema mais sério.

Devido ao procedimento ser invasivo e necessitar de sedativos para ser realizado, os médicos responsáveis por Raul Gil tiveram que redobrar o cuidado com o paciente, que está sendo observado de perto.