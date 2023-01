Reality já bateu recorde de anunciantes

Daqui a exatos 10 dias começaremos a acompanhar a casa mais vigiada do Brasil com o início do “BBB23”, ou seja, 16 de janeiro teremos a volta do jogo cheio de influencers e participantes pipocas, que vem criando altas expectativas.

Mas, o programa já é um sucesso comercial, segundo informações do Estadão. Com um aumento de até 32% nas cotas principais do programa, 12 patrocinadores estão nas cotas principais, entre elas Amstel,McDonald’s, Pantene, QuintoAndar, renovando a parceria. Outras marcas que eram apenas cotas e tinham ações especiais na casa, como Downy e TikTok, se tornaram patrocinadores oficiais no ano de 2023. Stone e Pague Menos entram como estreantes.



VALOR LÁ EM CIMA!

A cota Big, a principal, exige um valor acima de 105 milhões de reais, 14% mais caro que a edição de 2022. Nesta categoria estão as gigantes: Americanas, Seara e Stone. Já na cota Camarote, que tem seu valor de participação exigido em 80 milhões, 15% a mais que 2022., estão Downy, Pantene, e a rede social mais amada entre os jovens, TikTok. Já a cota mais “barata”, que exige um valor de um pouco a mais de 15 milhões de reais, com o valor acima em 32% em relação ao BBB de Jade Picon, é a Brother, que conta com Ademicon, McDonalds, entre outras.

E NÃO É SÓ!

O reality ainda terá, claro, ativações especiais com outros anunciantes, que compraram cotas de participação extra, entre elas estão: Carrefour, Chilli Beans, Coca-Cola, Nestlé, Spotify, e Zé Delivery. Em nota oficial, a emissora conta que o sucesso de vendas acontece por conta do engajamento do público:

“A cada ano, o BBB se atualiza em sintonia com o público, ao intenso trabalho de escuta do mercado e ao olhar atento às preferências da audiência”.



NOVIDADES DA CASA

Se você pudesse alugar uma casa de temporada em qualquer lugar do mundo, onde escolheria passar seus dias? A resposta de muitos brasileiros para essa pergunta – e o destino confirmado para poucos deles – é a casa do “Big Brother Brasil 23”, onde, a partir de 16 de janeiro, seus moradores viverão aventuras inesquecíveis.

Inspirada nas maiores viagens que o “BBB” pode proporcionar, a casa desta edição, totalmente renovada, apresenta destinos que vão de paisagens naturais e urbanas a um passeio por outra dimensão. Afinal, lá é o lugar onde tudo acontece de maneira única, como nunca se viu.

Centro de todos os encontros, e principal ponto de reunião do grupo de confinados, a sala terá tudo que um bom viajante pode querer. Na decoração deste cômodo, itens que remetem ao local perfeito para o planejamento de uma nova jornada: bússola, mapa, globo terrestre, rosa dos ventos, além de lembranças trazidas dos mais variados lugares.

Os mais habilidosos poderão aproveitar o espaço e sua visibilidade para planejar, também, a melhor estratégia para chegar ao primeiro lugar da competição que, este ano, terá um incentivo a mais, pagando o maior prêmio da história do Big Brother Brasil.

No início da noite de terça-feira, 3 de janeiro, Boninho usou as redes sociais para aguçar a curiosidade dos fãs do “Big Brother Brasil 23”, e mostrou alguns detalhes da casa, que irá abrigar os novos participantes da atração. Minutos depois que Boninho postou o vídeo, Ivete Sangalo escreveu: “Começa logo Please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.