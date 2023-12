Repórter quase tem celular levado por ladrão, ao vivo: "Na Avenida Paulista'

Na manhã desta sexta-feira (08), a repórter Juliane Massaoka passou por apuros enquanto estava ao vivo no "Encontro" com Patrícia Poeta. A jornalista estava na região da Avenida Paulista, em São Paulo, quando um homem de bicicleta tentou roubar seu celular e tudo aconteceu em frente às câmeras ligadas.

Por mais irônico que pareça, o programa havia acabado de exibir uma reportagem sobre o aumento de furtos e da violência urbana. No momento do acontecimento, a repórter estava falando sobre o aniversário de 132 anos da Avenida Paulista quando quase teve o celular levado, mas, por sorte, conseguiu segurar.

"Pelo amor de Deus, tô com o celular na mão pra fazer Vocês estão falando disso, o cara tá com a bicicleta ali e tem polícia aqui na avenida", disse a jornalista, que ficou abalada com o susto. "A gente fica torcendo pra não ser a próxima vítima. Tá aí. Nem trabalhando o pessoal perdoa", completou Patrícia Poeta. Coinfira o momento de susto: