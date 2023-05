Rita Lee gravou 30 discos e vendeu 55 milhões de cópias. Confira a discografia!

A paulistana Rita Lee era uma estrela pioneira do rock nacional e foi uma das primeiras mulheres a tocar guitarra no palco. Ela integrou o psicodélico grupo Os Mutantes entre 1966 e 1972, com o qual gravou seu primeiro disco.



Já reconhecida nacionalmente, em 1973 Rita fez parte da banda Tutti Frutti, onde permaneceu até 1978, ano em que deu início à promissora carreira solo, marcada como ícone revolucionário e feminista, abordando temas considerados polêmicos com a sátira e o erotismo comuns à sua arte.

A vertente solo ficou imortalizada ainda por conta da parceria com o guitarrista e parceiro de vida Roberto de Carvalho, seu marido e pai dos seus filhos, que se manteve ao lado da cantora até o último suspiro.



Em 2001, Rita ganhou o Grammy Latino de Melhor álbum de rock em língua portuguesa com “3001” e, anos depois, em 2022, foi homenageada na cerimônia do Grammy Latino, nos Estados Unidos, por sua contribuição à música.



Rita Lee anunciou aposentadoria dos palcos em 2012 por motivos de saúde. Em 2021, anunciou que estava em tratamento contra um câncer de pulmão, e no ano seguinte divulgou que estava curada, mas seguia reclusa em casa, onde morreu na noite de segunda-feira, 08 de maio, aos 75 anos.

Ao longo de sua carreira, a cantora lançou 30 álbuns. Destes, 17 foram solo e outros 13 enquanto integrante de Os Mutantes, Rita Lee & Tutti Frutti, além da parceria com seu marido. Ela vendeu mais de 55 milhões de cópias ao longo de suas quase seis décadas de carreira.

CONFIRA A DISCOGRAFIA DE RITA LEE

OS MUTANTES:

Os Mutantes – 1968

Tropicalia ou Panis et circencis – 1968

Mutantes – 1969

Jardim elétrico – 1971

Mutantes e seus cometas no país do baurets – 1972



TUTTI-FRUTTI

Atrás do porto tem uma cidade – 1974

Fruto proibido – 1975

Entradas e bandeiras – 1976

bilônia – 1978

COM GILBERTO GIL

Refestança – 1977

RTA LEE & ROBERTO CARVALHO

Rita Lee – 1979

Rita Lee – 1980

Saúde – 1981

Rita Lee e Roberto de Carvalho – 1982

Bom Bom – 1983

Flerte Fatal – 1987

Zona zen – 1988

Rita Lee em Bossa’n Roll – 1991

Rita Lee –1993

Love Lee Rita – 1996

Santa Rita de Sampa – 1997

Acústico MTV – 1998

3001 – 2000

Aqui, ali em qualquer lugar – 2001

Balacobaco – 2003

MTV ao vivo Rita Lee – 2004

Multishow ao vivo – 2009

Reza – 2012