RomÃ¡rio posa com neta recÃ©m-nascida: "VovÃ´ continua on!"

Romário está em festa. O ex-jogador e empresário de 57 anos publicou nas redes sociais sua primeira foto com a neta recém-nascida no colo. “Mamãe Mônica Faria e Sofia. Obrigado meu Pai por mais essa benção na minha vida. Vovô continua on!”, celebrou.



A criança é filha de Mônica, herdeira mais velha do ex-jogador, com Ricardo Meirelles. Além de Sofia, Romário também é avô de David, filho de Romarinho, e de Maria Eduarda, filha de Danielle.