Show romântico de Fábio Jr. tem muitos beijos de famosos

Na noite da última sexta-feira (12), Fábio Jr fez um show especial no CTN (Centro de Tradições Nordestinas), em São Paulo, e contou com alguns famosos na plateia. Com o romantismo aflorado, algo característico nos shows de Fábio, os famosos se empolgaram e deram alguns beijos durante o espetáculo.

Rodrigo Faro e Vera Viel estavam na plateia VIP e deram um beijo ao verem que eram alvos dos fotógrafos. O apresentador do “Hora do Faro”, da Record TV, ainda chegou a subir ao palco durante o show, algo que agitou o público.



Quem também esteve por lá foi a ex-BBB Marília, que é natural do Rio Grande do Norte mas mora em São Paulo. Empolgada pelo romantismo de Fábio, ela e o marido também deram um beijão em frente às câmeras.

No camarim, Fábio Jr. também se deixou levar pelo clima romântico e deu um beijo em Fernanda Pascucci, com quem completou 12 anos de relacionamento.