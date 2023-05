Sidney Magal passa mal e é retirado do palco durante show

Durante apresentação em São José dos Campos, no interior de São Paulo, Sidney Magal passou mal e precisou deixar o palco na noite desta quinta-feira, 25 de maio. Ele apresentava o show “Rádio do Magal”, com o qual viaja em turnê pelo país.



Mesmo depois que sua equipe o tirou do palco, o artista deu um jeitinho de continuar a apresentação. Ele seguiu cantando, mesmo longe dos holofotes. A informação foi confirmada por parte do público que estava na plateia.

“Sidney Magal passou mal no meio do show aqui em SJC”, escreveu um usuário do Twitter. “Minha mãe está no show e ele passou mal!”, confirmou outro.



Uma fã gravou um vídeo do palco, em que apenas as bailarinas seguiam se apresentando e o cantor continuava a cantar da coxia. Ele tranquilizou a plateia e reforçou que era apenas um problema nas pernas.

“Momento em que Sidney Magal já havia se retirado do palco, falou pra gente ficar tranquilo, que ele não iria morrer hoje. Minutos depois, ele cantou a segunda música direto dos bastidores. Foi essa. O público todo sentiu um conforto visível”, disse.